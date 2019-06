VIDEO. Freegan Pony, un restaurant anti-gaspillage et 100 % végétarien

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ici, tous les repas sont cuisinés à partir de produits qui auraient pu finir à la poubelle. Le restaurant parisien Freegan Pony s'associe à plusieurs grossistes pour récupérer leurs invendus, une façon de sensibiliser au gaspillage et de recueillir gratuitement des denrées. "On peut récupérer jusqu'à 5 tonnes par jour mais c'est infime par rapport à ce qui est jeté", relève Aladdin Charni, le fondateur du restaurant. Au volant de son camion, il transporte des fruits et des légumes essentiellement bio pour les livrer aux cuisines du restaurant et à des associations.

La mixité sociale

Freegan Pony est 100 % végétarien et accessible à tous les budgets. En effet, aucun tarif n'a été fixé, les clients paient la somme de leur choix en fonction de leurs moyens. L'objectif de cette démarche est d'avoir une vraie mixité sociale au sein de l'établissement mais aussi de venir en aide aux plus démunis.

Chaque jour, une cinquantaine de menus sont servis gratuitement à des personnes défavorisées.