VIDEO. En Islande, feu et glace cohabitent dans le parc national du Vatnajökull

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Zone à la fois glaciaire et volcanique, elle couvre 14 % de l'Islande. Cela fait d'elle le plus grand parc d'Europe : le parc national du Vatnajökull. Sur près de 14 000 kilomètres carrés, cohabitent des volcans actifs, des lacs, des cascades et d'immenses glaciers. La calotte glacière du Vatnajökull, qui a donné son nom au parc, est la plus volumineuse d'Europe. Généralement comprise entre 400 et 600 mètres, l'épaisseur de glace atteint par endroit un kilomètre. Certains glaciers contiennent des grottes de glace, dont la forme évolue au fil des saisons.

Le spot pour admirer les aurores boréales

On y trouve aussi le Hvannadalshnjúkur, plus haut sommet du pays. Et le parc est un bon point d'observation pour admirer des aurores boréales.

En février 2018, le gouvernement islandais a proposé sa nomination au patrimoine mondial de l'Unesco.