Pouvoir d'achat : les multiples astuces pour baisser le budget des courses

La spécialité de Laurent et Sophie Enselme, originaires de Dordogne, est de dénicher les bonnes affaires dans les supermarchés. Le couple offre leurs conseils sur internet. Pour eux, tout est une question de préparation en lisant les prospectus et en ciblant les promotions. "Même si vous y consacrez une heure par semaine, vous faites une bonne partie du chemin", assure Laurent Enselme.



Des astuces multiples

Pour le prouver, Laurent et Sophie ont emmené une équipe de la rédaction du 13 Heures dans un supermarché. Les promotions sont bien là, à condition d'ouvrir l'oeil. Pour alléger un peu plus encore le budget course, ils se dirigent vers un bac où sont stockés les produits dont la date de péremption approche. On y trouve des produits rarement en promotion comme la viande, proposée à -50%. Autre astuce : le rayon surgelé, où le prix de produits comme le poisson est largement inférieur au prix des produits frais. Enfin, à la caisse, le couple cumule promotions et toute une collection de bons de réduction. Résultat, la facture passe de 72 euros à 25 euros, le couple réalise donc près de 50 euros d'économie.