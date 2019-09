Feuilleton : l'appel des îles du Cap-Vert (3/5)

Le coût de la vie au Cap-Vert attire de plus en plus de touristes. Sur l'île de Santo Antão, les randonneurs sont rois. Trois étudiantes françaises ont décidé d'entamer une longue marche avec un guide. Après quatre heures d'effort, elles peuvent observer le mode de vie des Capverdiens. "Ça alterne bien entre les montagnes et la mer, c'est toujours des paysages différents", indique l'une des jeunes filles.

Un tiers de la population sous le seuil de pauvreté

Vivre dans l'archipel, c'est vivre avec ce qu'offre la nature, parfois pas grand-chose. La dernière pluie date d'il y a trois ans. "L'eau ici c'est un problème", confie un agriculteur. Au Cap-Vert, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une réalité que côtoie Blandine Mélis, directrice de l'ONG Biosfera. Elle se bat pour la préservation de l'environnement sur l'archipel et plusieurs jeunes locaux l'ont suivie dans son aventure. Tous sont venus observer les tortues.