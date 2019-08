Environnement : les objets à usage unique en voie de disparition

Les objets à usage unique, cotons-tiges, touillettes pour le café ou encore les tiges en plastique pour les ballons, sont-ils en passe de disparaître de notre quotidien ? "Le Parlement européen ne veut plus les voir dans les magasins d'ici janvier 2021. En France, les gobelets, les verres, les assiettes jetables en plastique seront même interdits un an plus tôt, dès 2020. La prochaine étape, ce sera sans doute les emballages, car la tendance est au zéro plastique", explique le journaliste Simon Ricottier sur le plateau de France 2.

30% des entreprises tentent de recycler

Pour les entreprises qui en utilisent beaucoup, de nombreuses questions se posent. "Du point de vue d'un géant de l'agroalimentaire, le plastique est vraiment le matériau parfait pour faire n'importe quel type d'emballage et il n'y a aucun risque sanitaire pour les aliments", rappelle Simon Ricottier. Les entreprises tentent au maximum de recycler : 30% d'entre elles ont déjà franchi le pas. Enfin, si l'on souhaite se passer totalement du plastique, il existe une méthode qui a déjà fait ses preuves, la consigne. "On se sert de matériau réutilisable, le verre par exemple, et on demande au client de rapporter le contenant une fois vide", ajoute Simon Ricottier.

