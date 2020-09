Coronavirus : fermeture des piscines couvertes

Après les salles de sport et les gymnases, les piscines couvertes vont devoir elles aussi fermer leurs portes. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé jeudi 24 septembre sur France 2. Les zones d'alerte renforcée et maximale sont concernées. À partir de quand ? La mesure est soumise à la décision des préfets.

Les bassins en plein air ne sont pas concernés

À Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Frédéric Banneville, directeur de la piscine Sevestre, avait pourtant mis en place un protocole sanitaire très strict. "On demande la distanciation pour tout le monde, un nettoyage après chaque passage de clients ou usagers. On respecte tout ce qu'on nous avait demandé et là on nous demande de fermer", dit-il, déçu. Les bassins en plein air ne sont toutefois pas concernés.

