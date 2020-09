VIDEO. Covid-19 : les piscines couvertes seront fermées dans les zones d'alerte renforcée, annonce Jean Castex

Les piscines couvertes ne seront pas épargnées par le nouveau tour de vis sanitaire du gouvernement face à l'épidémie de Covid-19. Elles vont fermer dans les zones d'alerte renforcée, a précisé Jean Castex, jeudi 24 septembre, dans l'émission "Vous avez la parole" de France 2. Les piscines en extérieur, en revanche, pourront rester ouvertes.

Si Jean Castex n'a pas précisé les modalités de cette fermeture, il répondait à une question sur la fermeture des salles de sport, annoncée mercredi par Olivier Véran, laissant entendre que les zones concernées et le calendrier de cette fermeture seraient identiques. La fermeture des salles de sport prendra effet lundi.

Présent dans le public, Olivier Véran a confirmé cette fermeture, précisant qu'elle faisait partie des éléments "soumis à la concertation" avec les préfets au niveau local.

Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Paris et sa petite couronne, Rouen, Grenoble, Montpellier et Rennes sont placées en zone d'alerte renforcée. La fermeture des piscines s'appliquera aussi en zone d'alerte maximale, où les restrictions sont encore renforcées, un statut qui concerne la métropole Aix-Marseille et la Guadeloupe.