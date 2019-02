VIDEO. Containers en bois, igloos de 200 m2 : de nouvelles pistes d'hébergement insolites à la montagne

Des vacanciers raquettes aux pieds entament l'ascension dans la neige, de nuit, vers leur logement. À l'écart de la station d'Avoriaz en Haute-Savoie, une découverte mystérieuse dans l'obscurité. Après une demi-heure de marche, parfois acrobatique, ils arrivent dans un hébergement insolite : un igloo de 200 mètres carrés. À l'intérieur, c'est la stupéfaction, avec un bar, de la musique et de l'électricité. "On garde l'idée de l'igloo petit avec quelques blocs de glace, mais là c'est un grand espace", dit une vacancière. L'hébergement comporte aussi deux salles à manger et quatre chambres.

Une expérience qui n'est pas donnée à tout le monde. Le dîner savoyard plus la nuitée, il faut compter 350€ pour deux personnes. Le soir, chacun se glisse dans des duvets prévus pour résister à des températures allant jusqu'à moins trente degrés.

