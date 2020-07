M6 annonce le recrutement de 100 jeunes diplômés : "Nous avons un groupe suffisamment solide pour investir", assure Nicolas de Tavernost

Dans le sillage du gouvernement, qui a présenté ce jeudi une série de mesures pour favoriser l'embauche des jeunes, le groupe M6 a annoncé son intention de recruter à la rentrée 100 jeunes diplômés.

Alors que le gouvernement a annoncé un plan d'aide à l'insertion des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi, une proposition très concrète a été formulée par le groupe M6 qui a annoncé son intention de recruter 100 diplômés candidats à un premier emploi en à partir de septembre.

Nicolas de Tavernost, président du directoire du groupe M6, est revenu jeudi 23 juillet sur franceinfo sur cette annonce. "Chacun doit faire des efforts, nos actionnaires ont renoncé à leurs dividendes, 125 millions cette année. Nous avons les pouvoirs publics qui nous ont aidé de deux façons, le chômage partiel et des aides sectorielles, et puis les salariés font des efforts également puisque intéressement va être moindre cette année. On a un objectif qui est d'une centaine de collaborateurs, qui seront des jeunes diplômés, en premier emploi et pour des emplois à durée indéterminée", a-t-il expliqué sur franceinfo.

"Je pense que les entreprises qui sont profitables doivent faire cet effort"

"Il y aura tous les services, juridique, financier, technique, d'antenne, on va sélectionner dès le mois de septembre les jeunes qui vont nous rejoindre", a indiqué Nicolas de Tavernost, ajoutant "nous avons la chance d'être une entreprise bénéficiaire". Si le groupe n'a pas accusé de départs de personnel, des "mesures assez drastiques d'économie" ont tout de même été prises, avec une augmentation des rediffusions. "Nous allons refaire une rentrée plus offensive, nous avons un groupe suffisamment solide pour investir."



"Je pense que les entreprises qui sont profitables doivent faire cet effort", a renchéri le président du directoire du groupe M6. Malgré une perte de "70% des recettes au mois d'avril", le groupe devrait rester bénéficiaire cette année : "Pendant la période de confinement, les audiences ne se sont jamais aussi bien portées sur nos chaînes".