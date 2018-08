La SNSM lance un appel pour récolter des fonds

Pas d'intervention de sauvetage ce mercredi 15 août pour ce bateau de la SNSM, mais une promenade de 20 minutes en mer. Malgré la météo maussade, le public est content. "La première et la bonne raison c'est d'aider la SNSM et ensuite c'est profiter de ce merveilleux paysage", raconte un passager. "On peut tous avoir besoin de la SNSM un jour comme nous sommes des plaisanciers amateurs. On connaît l'importance de leur rôle", ajoute un autre passager.

Des dons indispensables

Organiser chaque 15 août, ces sorties chapeautées par les bénévoles permettent de récolter des fonds qui sont très précieux pour le fonctionnement de la station. "Ça permet de réparer ce qu'il y a à réparer et ça permet également de participer aux finances liées au gasoil par exemple", explique Michel Peden, bénévole SNSM Aber Wrac'h. Dans cette station, sur les 50 000 euros de budget de fonctionnement par an. La moitié provient des dons des visiteurs.

