Haute-Savoie : la compagnie des guides de Chamonix fête ses 200 ans

Rolland Ravanel est un ancien guide de montagne. Désormais, à 83 ans, il continue d'arpenter les chemins sinueux pour le plaisir, alors que son ancienne compagnie, la Compagnie des guides de Chamonix (Haute-Savoie), va fêter ses 200 ans. "On aimait bien être confrontés à des endroits difficiles", avoue l'octogénaire, qui se rappelle le défi permanent de son métier : affronter les dangers de la montagne à l'aide d'une simple corde et de beaucoup de solidarité. Le challenge des guides, c'est mener le client au sommet, alors la confiance est primordiale.

La première femme intégrée en 1988

Forte de son expérience et de sa réputation, la compagnie créée en 1821 continue de susciter des vocations. "Je ne me vois pas exercer mon métier ailleurs qu'à la compagnie des guides, avoue Daniel Rodrigues, l'un des guides. C'est l'histoire, c'est la solidarité, c'est la caisse de secours, des valeurs qui sont fortes et qu'on a envie de porter." Longtemps réservé aux hommes, le métier a évolué avec la première femme intégrée en 1988. Dimanche prochain, comme tous les 15 août depuis deux siècles, la compagnie célébrera dignement ses guides de haute montagne.