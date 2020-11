États-Unis : la ville de New York fait grise mine

New York est censée être la ville qui ne dort jamais. C’est encore plus vrai pour son célèbre quartier de Times Square, le plus fréquenté de tous. Malheureusement, la crise du Covid est aussi passée par là. Depuis, ses grandes artères sont presque vides et la chute de 90% du tourisme a plongé les finances de la ville dans le rouge. C’est une atmosphère crépusculaire que l’on observe alors que la ville n’est même pas confinée.

Une ville désertée

"Ceux qui sont partis, ce sont les employés de bureau donc tout autour de nous, vous ne verrez pas de personnes en costume. Les employés des grandes tours travaillent de chez eux maintenant", explique Laurene Hamilton, guide CNewYork, dans l'édition du 20 Heures du mardi 3 novembre. En outre, 3 000 commerçants au moins ont dû mettre la clé sous la porte et plusieurs grandes enseignes ont fermé leurs magasins. Dans le quartier de Wall Street, les rues sont aussi vides et les bureaux inoccupés.

