Chine : le Centre Pompidou inaugure son antenne à Shanghai, en quête d'un nouveau public et de nouvelles sources de financement

Le Centre Pompidou inaugure sa troisième antenne à l'étranger à Shanghai, en présence d'Emmanuel Macron. Musées et festivals d'art français regardent de plus en plus vers la Chine, en quête de nouveaux débouchés.

Vue du quartier d'affaires de Shanghai, capitale économique de la Chine.. (VINCENT ISORE / MAXPPP)

franceinfo Anne Chépeau Radio France