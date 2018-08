Voyage : à la découverte de Rome l'éternelle

Depuis près de 3 000 ans, Rome (Italie) est une cité de légende. À chaque coin de rue, un concentré d'histoire et des merveilles architecturales connues dans le monde entier. 400 églises, 300 places et une douceur de vivre qui fascinent 12 millions de touristes par an. Interrogée par France 2, Francesca Virzi, guide et archéologue, estime que Rome, c'est avant tout une histoire. "C'est la ville des empereurs, la ville de César, c'est là que l'architecture romaine arrive à l'apogée", explique-t-elle.

Plus de 500 000 touristes chaque année

Pour trouver un peu d'air frais, certains touristes optent pour une balade à l'ombre d'une Fiat 500. L'occasion d'une parade au son des klaxons. Comptez tout de même 200 euros pour la balade guidée. Au programme cependant : la découverte de lieux méconnus de la ville. Chaque année, la ville éternelle attire plus de 500 000 Français.

