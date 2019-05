VIDEO. Voilà comment la télévision française présentait le rap il y a 30 ans

"Le rap est une mode qui vient de New York City et de ses banlieues crades." C'est ainsi que le rap était présenté à la fin des années 1980, à l'époque où ce mouvement musical faisait ses premiers pas dans l'Hexagone. Quand les journalistes partent à la rencontre des premiers rappeurs "made in France", l'interview commence par la question essentielle : "Comment on fait un rap ?" Le rappeur Solo, derrière ses vinyles, explique alors ce que sont les "beats", les "scratchs" et autres arrangements à la base de cette musique aux paroles scandées.

Des pionniers

Dans un appartement aux murs colorés par quelques graffitis, on discerne les visages de ceux qui ont servi à l'essor de ce style musical : Solo, Joey Starr ou encore Rockin' Squat. Déjà, ils martèlent des paroles parfois violentes pour dénoncer les inégalités sociales et prouver que le rap n'est pas réservé à la scène américaine. "Le rap français est en bonne santé dans les mains douées de cette bande", pressent le reporter.