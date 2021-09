Les dessins en noir et blanc très caractéristiques de Shantell Martin ont habillé les clubs de Tokyo, les musées, Times Square, pour ne citer que quelques endroits. Son art a également donné lieu à des collaborations avec le New York City Ballet, Kendrick Lamar et d'innombrables marques. Brut a passé une journée à ses côtés. "Moi, je n'aime pas prévoir les choses, parce que j'ai l'impression que si je prévois, les choses vont toujours mal se passer ou ne vont pas se passer comme prévu", lance-t-elle

De Londres à New York

Le parcours de Shantell Martin en tant qu'artiste l'a menée de Londres à Tokyo et à New York. Chaque ville a été déterminante pour l'aider à trouver son identité en tant qu'artiste. "Aller à l'école d'art a ouvert mon monde à des tas de gens incroyablement bizarres et différents qui étaient très admirés. Et j'ai découvert pour la première fois qu'il n'y a pas de mal à être différente et qu'il n'y a pas de mal à être à part", confie l'artiste. "Le fait d'aller au Japon m'a donné la liberté d'explorer, de créer, de dessiner et de danser, et m'a mise sur la voie qui m'a finalement amenée à New York", ajoute-t-elle.

Tout au long de la pandémie, Shantell Martin a consacré de nombreuses heures à l'archivage de son travail. Par son œuvre, elle espère encourager les personnes qui se sentent trop intimidées pour exploiter leur potentiel artistique.