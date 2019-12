VIDEO. Une des plus grandes divas du monde, une voix hors norme… La vie de Mariah Carey

Mariah Carey naît en 1969 ou en 1970 - elle refuse de donner sa date de naissance - d'un père ingénieur aéronautique et d'une mère chanteuse d'opéra et professeure de chant. Enfant, elle est victime de racisme. Au lycée, elle est surnommée "Mirage" tant elle a l'habitude de sécher les cours.

En 1987, elle s'installe à New York, cumule les petits boulots et obtient ses premiers cachets de choriste dans des bars. Elle se démarque principalement par sa voix très reconnaissable. Elle fait partie des rares chanteurs capables de couvrir cinq octaves, des notes très graves aux notes très aiguës. En décembre 1988, au cours d'une soirée, elle donne une démo à Tommy Mottola, le patron de Columbia Records. Impressionné, il la cherche pendant deux semaines avant de la retrouver et de lui offrir un contrat.

De nombreux succès

En 1990, elle sort son premier album éponyme, place quatre chansons en tête des ventes de singles et remporte deux Grammy Awards. En novembre 1994, elle sort l'album "Merry Christmas" sur lequel figure le titre qui deviendra culte "All I Want For Christmas Is You". En 1999, son titre "When you believe", en duo avec Whitney Houston pour "Le Prince d'Égypte", décroche l'Oscar de la Meilleure Chanson originale. Aussi en 2009, sa performance de travailleuse sociale dans "Precious" est saluée par la critique américaine. "Ce n'est pas comme si j'étais une princesse tombée du pays des merveilles, que j'avais grandi en me faisant des gommages aux diamants, non. Je ne suis pas comme ça. J'ai vécu des choses très difficiles dans mon enfance et en grandissant. Et je pense que nous tous, dans ce film, nous comprenons ne serait-ce qu'un petit peu la vie de Precious", déclarait-elle.