À Contis dans les Landes (Nouvelle-Aquitaine), la réouverture du petit cinéma de village de Betty et Rainer après plus d'un an de fermeture avait une importance particulière... Brut a assisté à la première séance.

Joie collective à Contis ce mercredi 19 mai. La station balnéaire d'une centaine d'habitants dans les Landes vient de rouvrir son cinéma après plus d'un an de fermeture. "Le cinéma, c'est ce qu'il y a de plus populaire. Donc c'est là où les gens se retrouvent, surtout dans un lieu comme ici, où c'est vraiment le seul lien social", confie Betty, la co-propriétaire du lieu. Sourires et bonne humeur sont au rendez-vous pour les habitants, eux aussi très heureux de cette réouverture. "On se croirait des gamins qui retrouvent un jouet", se réjouit Philippe Mouhel, le président de la Communauté de communes.

"On peut changer une vie avec un film"

Contrairement à la majorité des cinémas français, celui de Contis n'a pas rouvert ses portes en juin dernier, faute d'argent. "Les aides n'avaient pas encore commencé et comme on savait que les cinémas tournaient à 25 %, on n'a pas eu les moyens d'ouvrir", explique Betty. Mathias Fournier, le programmateur du cinéma, se souvient encore de la violence que fut la fermeture de ce lieu de culture. Aussi, la diversité des offres notamment sur les plateformes de VOD, lui a fait craindre une baisse de la fréquentation. "J'avais un peu peur que les gens ne reviennent", confie-t-il.

À l'affiche, il y en a pour les petits et les grands avec au programme "Petit Vampire", "Adieu les cons" et "Drunk".