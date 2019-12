VIDEO. Seb la Frite raconte son voyage en Papouasie occidentale

"Quand on pense Papous, je suis sûr que, si je demande à des gens dans la rue, ils disent : 'Ah, c'est les tribus qui vivent dans la forêt, ils mangent des larves…'"

Se défaire des clichés

Lors de son voyage, le youtubeur s'est éloigné des stéréotypes associés aux Papous selon lesquels ils seraient une civilisation reculée. De plus en plus de Papous vivent notamment dans les villes. "L'école est obligatoire en Papouasie occidentale donc les familles ont dû descendre", explique Seb la Frite. S'ils conservent leurs coutumes comme l'utilisation des plantes pour se soigner, ils sont aussi coutumiers des nouvelles technologies. "Quand on est montés avec eux dans leur village, ils avaient une machette à la main, un téléphone portable", raconte le youtubeur.

Une prise de conscience

Lors de ce voyage à l'autre bout du monde, Seb la Frite a été marqué par la beauté des paysages et par les nombreux vestiges vieux de plusieurs milliers d'années qu'il a croisés. Néanmoins, même de l'autre côté du globe, le youtubeur a trouvé un gobelet en plastique. "C'est des trucs où t'es là, tu te dis : 'Ça me donne envie de m'impliquer un peu plus'", lance-t-il.