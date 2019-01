VIDEO. Pour Keira Knightley, le combat de Colette est une source d'inspiration

"Elle s'est retrouvée dans un monde dont les règles n'avaient aucun sens pour elle, les limites ne signifiaient rien pour elle, alors elle a tout démoli", déclare Keira Knightley pour décrire Colette. L'actrice incarne la femme de lettres au cinéma, dans le film Colette de Wash Westmoreland, et semble très inspirée par ce personnage.

Née en 1873, Colette a été une grande figure de la littérature et du music-hall mais a aussi exprimé ses opinions et révélé sa bisexualité à une époque encore très rigide sur certains sujets. Pour Keira Knightley, l'auteure est ainsi une référence dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes, ayant défendu audacieusement et sans honte des valeurs alors prohibées. "Quand j'avais environ 14 ans, je cherchais vraiment quelqu'un comme elle que j'aurais pu admirer", confie l'actrice.

Inspirer la "nouvelle génération"

"Il y a 10 ans, quand je faisais des interviews, on ne pouvait pas parler de féminisme", constate Keira Knightley. Aujourd'hui, la comédienne affirme que la lutte n'est pas terminée et que "c'est aux jeunes de la jeune génération de reprendre ce combat et de ne pas accepter l'inégalité."

Colette est une figure qui peut servir de modèle aux femmes d'aujourd'hui, qui peut permettre "à chaque adolescente de dire : 'je veux ma part du gâteau, je veux que ma voix soit entendue.'" C'est donc à la "la nouvelle génération" de continuer le combat amorcé par Colette un siècle plus tôt.