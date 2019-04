VIDEO. "Oui ! Bien sûr, je suis féministe !" : Julianne Moore, une actrice engagée

À 22 ans, Julianne Moore s'installe à New York et tente de s'imposer comme actrice mais connaît des débuts difficiles. La jeune actrice a eu raison de persister puisqu'après avoir enchaîné les rôles au grand écran, elle finit par décrocher l'Oscar tant convoité de la Meilleure actrice pour le film "Still Alice" dans lequel elle joue une femme atteinte d'Alzheimer.

Une militante

L'actrice a milité pour le droit à l'avortement, l'égalité hommes-femmes et s'est également associée à l'organisation Save The Children qui lutte contre la pauvreté dans les milieux ruraux. En 2012, après la tuerie dans l'école de Sandy Hook, elle décide de s'investir dans la lutte pour le contrôle des armes à feu. Quelques années plus tard, dans la foulée de l'affaire Weinstein, elle participe à la création du mouvement Time's Up contre le harcèlement sexuel. À ce sujet, la comédienne s'exclame sans ambages : "Oui ! Bien sûr, je suis féministe !"