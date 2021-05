Vous la connaissez sûrement dans la peau de Phoebe, ce personnage fantasque de l'emblématique série "Friends". Si vous adorez Lisa Kudrow pour ses répliques cultes dans la sitcom et sa célèbre chanson "Smelly cat", peut-être allez-vous l'apprécier encore plus en découvrant son amour pour la biologie. Car oui, avant d'endosser le rôle de Phoebe Buffay, Lisa Kudrow était une férue de science. "Quand j'ai commencé les cours de biologie au lycée, j'ai trouvé ça passionnant", confie-t-elle. Elle voyait à travers les théories scientifiques qu'elle a apprises "le summum de la créativité".

"Peut-être qu'il y a une raison à tout"

Mais un jour, c'est le déclic. En novembre 1985, Lisa Kudrow veut se lancer dans l'aventure et devenir actrice. "J'étais un peu terrifiée, j'avais l'impression de ne pas avoir le choix (…) C'était comme si je devais assouvir une pulsion", raconte la comédienne. Pendant huit ans, elle écume les castings et est mise à rude épreuve. Elle se fait notamment virer de la sitcom "Frasier", un événement qu'elle salue aujourd'hui puisqu'elle a finalement obtenu son rôle dans "Friends". "Ah et après m'être fait virer de "Frasier", je suis allée à une fête, et comme je pensais que je n'avais plus rien à perdre, j'ai flirté avec un mec vraiment trop bien pour moi (…) Michel et moi fêterons nos 15 ans de mariage, c'est ça ma plus grande réussite", sourit Lisa Kudrow.