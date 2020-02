VIDEO. Lire à haute voix, l\'ingrédient secret pour donner aux jeunes l\'envie de lire ?

Pour redonner aux jeunes l'envie de lire des livres, l'autrice Clémentine Beauvais a une petite idée… Selon elle, les adolescents aussi aiment qu'on leur lise des histoires à voix haute. L'autrice en a fait l'expérience avec une classe de seconde : "J'ai été surprise par la qualité du silence qui se faisait dans la classe et la qualité d'écoute", se souvient-elle. Clémentine Beauvais considère que ce n'est pas parce qu'on atteint un certain âge qu'on ne prend plus de plaisir à écouter des histoires. "Ensuite, ils vont peut-être prendre le livre par eux-mêmes, le terminer", dit-elle.

Aussi, l'autrice veut déculpabiliser les jeunes qui aiment écouter des livres audios. "Une fois qu'on aura dit que la lecture c'est pas la peine d'être douloureux, que c'est juste raconter une histoire avec des mots, des images, des métaphores, etc. on aura déjà fait, je trouve, un grand pas", estime-t-elle.

Clémentine Beauvais a co-écrit le roman pour enfants "Si on chantait" avec 12 autres auteurs. Les bénéfices de ce livre iront à 100 % au Secours populaire pour que les enfants défavorisés aient davantage accès à la culture.