VIDEO. Les cheveux courts, le rap, être queer… Les sujets qui lassent la chanteuse Chris

Chris est une artiste engagée et célèbre pour ses fermes convictions mais elle aimerait "parler de plus en plus de musique" et moins de certains sujets qui reviennent sans cesse. Voici les 4 questions auxquelles elle ne veut plus répondre.

Pourquoi tes cheveux sont-ils courts ?

"On m'a parlé de ma coupe de cheveux plus que de mon album", ironise la chanteuse. Elle s'étonne de constater que certains tentent de déceler une explication d'ordre psychologique à cette coiffure. Elle précise que les cheveux orange de David Bowie n'ont jamais été débattus à ce point, c'est pourquoi elle est surprise de susciter de telles délibérations.

Tu es féministe mais tu écoutes du rap ?

"Oui, bien sûr, je suis féministe et j'écoute du rap", répond-elle sans réserve. La chanteuse a notamment chanté aux côtés du rappeur Booba pour son album Chaleur humaine, sorti en 2014. Pour cette collaboration, elle a été la cible de nombreuses critiques et d'interrogations. Pourtant, elle souligne que le rap est aussi sexiste que la plupart des musiques de variété et que ce genre musicale ne devrait pas être si stigmatisé à ce sujet.

Ça veut dire quoi être "queer" ?

"J’ai l'impression de devoir expliquer le vocabulaire au lieu d'avoir une conversation", dit-elle agacée. Le mot "queer" englobe toutes les orientations sexuelles et la chanteuse est lassée de définir ce mot alors qu'il permet justement de "ne pas être défini." Elle précise que "l'hybridité" qui émane du mot "queer" influence sa musique. Elle a notamment chanté une reprise de "Paradis perdus" du chanteur de variété Christophe en incorporant des extraits de "Heartless" du rappeur Kanye West. Deux styles musicaux antinomiques qui ont pourtant abouti à une belle harmonie.

Pourquoi tu chantes sous un pseudo ?

"Ce n'est pas se cacher", précise-t-elle. Elle explique qu'"une identité n'est pas solide, elle est toujours en construction." Elle veut mettre en avant son "identité plurielle" qu'elle dit posséder depuis de nombreuses années.