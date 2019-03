VIDEO. Le combat de ces enfants qui veulent changer le monde

Youna Marette

Elle est une des cheffes de fil du mouvement écologiste en Belgique. Youna Marette a notamment exhorté de nombreux jeunes à sécher les cours pour dénoncer l'attentisme politique au sujet du réchauffement climatique. "Nous continuerons à nous battre, débattre, faire la grève, manifester et désobéir pour notre avenir", tonnait-elle dans un discours. Le 24 janvier à Bruxelles, 35 000 jeunes ont défilé lors de ces "grèves scolaires pour le climat".

Lizzy Howell

Lizzy Howell danse pour lutter contre les stéréotypes. À 16 ans, elle montre que les personnes atteintes d'obésité peuvent également se vêtir d'un tutu pour faire des acrobaties. Ses danses teintées d'enthousiasme apparaissent comme un véritable pied de nez à l'égard des plus railleurs. "Continue de danser, ne laisse personne entraver ta route", conseille-t-elle.

Arthur Soufflet

Le jeune Arthur place son art au service des sans-abri. Féru de peinture, il expose et vend ses toiles pour reverser les bénéfices aux plus démunis. Vendues quelques euros, ses œuvres lui ont déjà permis de distribuer de nombreux repas et d'économiser pour un projet encore plus grand : "Le but final, c'est d'acheter un immeuble ou une maison", soutient le jeune garçon de 10 ans.

Stacey Fru

"Partagez vos histoires améliorera l'imagination des enfants, les encouragera à faire des choses que vous n'avez jamais faites", affirme Stacey Fru. À seulement 11, elle est déjà l'auteure de plusieurs livres illustrés. Forte de son expérience dans la littérature, elle souhaite promouvoir l'éducation et la lecture auprès des enfants africains. Elle a écrit son premier livre, "Smelly Cats", à 7 ans.

Naomi Walder

Elle est une grande figure de la lutte contre les armes à feu aux États-Unis et n'a que 11 ans. Face aux tueries de masse qui terrassent son pays, Naomi Walder fait front à la profusion d'armes qui circulent. Dans un discours, elle prend la parole pour toutes celles qui sont de "simples statistiques au lieu d'être de vibrantes et magnifiques filles pleines de potentiel." En 2018, 14 642 personnes ont été tuées par armes à feu aux États-Unis.