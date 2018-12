VIDEO. Grâce à la Philharmonie de Paris, des enfants apprennent la musique avec le programme Démos

Ils sont plus de 3000 enfants à avoir découvert la musique classique grâce à ce projet. Depuis 2010, la Philharmonie de Paris permet à des enfants issus de quartiers populaires de s'initier à la musique par la pratique instrumentale en orchestre grâce au programme Démos (dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale). Parmi eux, Salimata, 10 ans, apprend l'alto gratuitement depuis un an. "Elle voulait faire de la musique", explique Aminata, sa mère. "Mais sachant que je suis une mère célibataire avec trois enfants à charge, je n’ai pas les moyens de payer des séances de musique pour ma fille." Durant les trois années que dure l'apprentissage, tout est mis en œuvre pour que la majorité des élèves puissent, s'ils le désirent, intégrer un conservatoire.

Un impact sur l'évolution sociale

Au-delà de l'apprentissage artistique, Démos permet également aux enfants d'évoluer socialement comme en témoigne Salimata. "Ça m’a aidée à me concentrer à l’école parce qu’au cours de musique je dois me concentrer, du coup ça m’aide à l’école." Sa mère perçoit également un véritable changement dans le comportement de sa fille. "Salimata d'avant, c'était une Salimata excitée, nerveuse, toujours à se chamailler. […] Donc là, le fait de travailler avec Démos, elle a trouvé ce qu'il lui fallait pour la calmer […] parce que quand elle n'est pas au centre en train de s'entraîner, à la maison quand elle s'ennuie, elle a son petit bébé, son instrument." Delphine Milet, la professeure de Salimata confirme : "Faisant partie du projet depuis l'an dernier, au sein de mon groupe en tout cas, moi je vois vraiment que les enfants grandissent véritablement via ce projet." À terme de l'apprentissage, environ 50 % des élèves poursuivent l’apprentissage d’un instrument.