VIDEO. Dick Cheney, un homme politique qui inspire peu l'acteur Christian Bale

Il est à la fois "le marionnettiste de l'administration Bush" et "un homme de l'ombre." C'est ainsi que l'acteur Christian Bale décrit Dick Cheney. L'homme politique a été vice-président des États-Unis de 2001 à 2009, durant les deux mandats de George W. Bush. Il a été une des personnes les plus influentes de ce millénaire et le premier homme à avoir affirmé, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, qu'il existait un lien entre l'Irak et les terroristes qui ont commis cette exaction. Deux ans plus tard, il a mené les États-Unis en guerre contre les Irakiens, un conflit qui a provoqué un tollé dans le monde.

Un rôle complexe à jouer

Le film Vice retrace la vie de cet homme qui a suscité tant de protestations et de haine. Christian Bale s'est massivement grimé pour interpréter ce rôle difficile. En effet, Dick Cheney lui inspire un véritable dégoût par la politique qu'il a menée au long de sa carrière. L'acteur déplore l' "incroyable tragédie qui a découlé de ses idées" et évoque notamment la guerre en Irak qu'il qualifie de "pas du tout éthique."

"Je me demande juste si quelqu'un peut faire ça sans être hanté", s'interroge l'acteur récemment nominé à l'Oscar.