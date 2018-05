VIDEO. Chanteur engagé, poète, prix Nobel de littérature…Retour sur la vie de Bob Dylan

Avec cinquante ans de carrière et autant d'albums à son actif, Bob Dylan est l’un des artistes américains ayant le plus influencé la musique des années 1970, mais également les générations suivantes. Bob Dylan naît le 24 mai 1941 à Duluth, dans le Minnesota, sous le nom de Robert Allen Zimmerman. Il grandit dans une famille juive qui a fui les pogroms d’Europe de l’Est, pour s’installer aux États-Unis. À 14 ans, Dylan achète sa première guitare et se passionne pour Elvis Presley.

Cinq ans plus tard, il quitte l’université de Minneapolis où il faisait des études littéraire, pour s’installer à New York, dans le quartier des artistes de Greenwich Village. Il se choisit alors le pseudonyme de Bob Dylan.

Un chanteur engagé

En 1963, il participe à la marche sur Washington avec Martin Luther King et fait de la chanson "Blowin’ In the Wind" un hymne de la lutte pour les droits civiques. Une décennie plus tard, Bob Dylan sort le titre "Hurricane" dans lequel il prend la défense du boxeur noir Rubin Carter, accusé du meurtre de trois personnes et qui sera finalement libéré en 1986, après 19 années de prison.

En 2012, le chanteur du Minnesota fait partie d’une promotion de treize personnalités choisies par Obama pour recevoir la Presidential Medal of Freedom, plus haute distinction civile du gouvernement des États-Unis. "À l’heure de ses 23 ans, la voix de Bob, avec son poids, sa puissance graveleuse unique, avait redéfini non seulement le son de la musique mais aussi le message qu’elle portait et ce qu’elle faisait ressentir aux gens", déclarait notamment l’ancien Président américain Barack Obama.

À 75 ans, Bob Dylan obtient le Prix Nobel de Littérature pour avoir produit des tournures poétiques qui appartiennent aujourd'hui au patrimoine de la chanson américaine. C’est alors le premier musicien à recevoir le prix Nobel de littérature.

Aujourd’hui, à 77 ans, avec plus de 500 chansons à son actif, Bob Dylan poursuit son "Never Ending Tour", une tournée de concerts entamée en 1988.