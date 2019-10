VIDEO. "Ça a été éprouvant sur bien des plans" : Joaquin Phoenix revient sur le rôle du Joker

Après Jack Nicholson, Heath Ledger et Jared Leto, c’est aujourd’hui Joaquin Phoenix qui incarne le célèbre Joker. Le film revient aux origines d’Arthur Fleck, avant qu’il devienne le plus célèbre ennemi de Batman. Pour incarner ce rôle singulier, l'acteur a dû se préparer avec vigueur. "L'une des premières choses que j'ai faites, c'est de commencer à étudier les médicaments et leurs effets secondaires", raconte Joaquin Phoenix.

En effet, d'après le scénario, le Joker prend sept médicaments différents, lesquels peuvent causer des variations de poids conséquentes. "C'est vraiment ce qui a motivé l'idée qu'il soit maigre", raconte l'acteur. Pour perdre son poids, Joaquin Phoenix a eu recours à une nutritionniste. "Perdre du poids peut être difficile mais étonnamment, ça m'a aidé à trouver certains des mouvements du personnage, des choses que je n'avais pas anticipées."

Le rire incontrôlable du Joker, un défi pour l'acteur

Un autre point qui inquiétait Joaquin Phoenix dans la préparation de son rôle, ce fut le rire du Joker. "Il était très nerveux sur son habilité à faire ce rire dans le film", se souvient Todd Phillips, le réalisateur du film. "J'ai étudié ces vidéos de gens qui ont ces crises de rire incontrôlables", précise Joaquin Phoenix. Ce dernier rappelle toutefois que d'un jour de tournage à un autre, il n'avait pas forcément le rire de douleur du Joker. "Parfois, vous l'avez en deux prises et les trois prises suivantes, ça ne marche pas."

Sorti aux États-Unis le vendredi 4 octobre, le film s'inscrit dans l'histoire du cinéma en ayant réalisé le meilleur démarrage pour un mois d'octobre. Joker est à l'affiche en France depuis ce mercredi 9 octobre.