VIDEO. Brian McCarty, l’artiste qui montre l\'horreur de la guerre à travers le regard des enfants

Sensibiliser au sort des enfants exposés à la guerre

"On devient un artiste militant instantanément. C’est impossible de ne pas être sensible à ça". Voici les mots de Brian McCarty. Son objectif, à travers son travail ? Montrer les démons qui habitent les enfants victimes de la guerre. Pour cela, Brian McCarty donne vie à leurs souvenirs pour sensibiliser le public sur les horreurs de la guerre. "Il faut tout faire pour que les gens s’identifient à ces enfants ou qu’ils pensent à leurs propres enfants", explique-t-il.

Un processus bien précis

Au début de son processus, l’artiste commence par prendre des photos basées sur les dessins des enfants après plusieurs voyages, notamment en Irak, dans la bande de Gaza, au Liban, en Israël...

Son public cible, c’est le monde occidental, "des personnes qui sont loin de cette réalité et qui ont tendance à penser qu’il s’agit des ‘autres’." Brian McCarty travaille en collaboration avec Myra Saad, art-thérapeute. Cette dernière l’aide à discuter avec les enfants afin qu’ils partagent leur histoire, le plus authentiquement possible. "Elle va les voir chacun leur tour, observe leurs dessins, leur façon de dessiner, et discute avec eux". Quand les enfants finissent leurs dessins, McCarty crée alors des répliques grâce à des jouets. "Je vais dans tous les marchés, les bazars, les magasins, les revendeurs de la région et j’achète un maximum de choses", explique-t-il.

Au moins 357 millions d’enfants vivent dans des zones de guerre.