Un tableau de Van Gogh a été vendu aux enchères à Paris pour plus de 7 millions d'euros

C'est une première depuis plus de vingt ans. Un tableau de Vincent Van Gogh, peint au début de sa carrière, a été vendu aux enchères à plus de 7 millions d'euros à Paris, a annoncé lundi 4 juin au soir la maison de vente Artcurial. Il a été acquis par un collectionneur américain "après une vive bataille", a souligné l'établissement.

La maison avait auparavant qualifié la vente d'"événement", avec "de moins en moins d'œuvres de Van Gogh en circulation" soit "pas plus de deux ou trois par an aux enchères dans le monde".

L'œuvre Raccommodeuses de filets dans les dunes, peinte en 1882 alors que le peintre était âgé de 29 ans, a été adjugée à 7 065 000 d'euros. Le tableau de jeunesse était auparavant estimé entre 3 et 5 millions d'euros. Il représente des paysannes travaillant dans des champs sous un ciel couvert. Ses paysages sont inspirés des campagnes proches de La Haye (Pays-Bas), où l'artiste s'est rendu.

"On retrouve déjà toutes les caractéristiques de la peinture de Vincent, notamment le traitement des paysages, laissant la place principale à la terre, et celui des ciels toujours très travaillés. Ce paysage est à plus d'un titre remarquable, un jalon essentiel dans le parcours de l'artiste", selon Bruno Jaubert, directeur associé du département d'art moderne d'Artcurial.