Peint en 1877, le tableau "Les Choristes" a été retrouvé dans la soute d'un car, sur une aire d'autoroute.

Un tableau d'Edgar Degas volé en 2009 a été retrouvé en Seine-et-Marne, annoncent les ministères de la Culture et des Comptes publics, vendredi 22 février, confirmant une information du Parisien. Ce petit format, Les Choristes, a été découvert par les douanes dans la soute d'un autocar stationné, le 16 février dernier, à l'occasion d'un contrôle mené sur l'aire de Ferrières, située sur l'A4. Aucun des passagers du bus n'avait revendiqué la propriété du tableau, et personne n'avait été placé en garde à vue.

Dérobé à Marseille après un prêt du musée d'Orsay

Ce pastel de 32 sur 27 cm, appelé également Les Figurants, avait été prêté par le musée d'Orsay au musée Cantini de Marseille, en octobre 2009, avant d'être dérobé deux mois plus tard. Un conservateur du musée d'Orsay s'est déplacé pour authentifier l'œuvre saisie par les douaniers, qui pourra de nouveau rejoindre les collections du musée parisien.

"C'est une belle histoire si effectivement ce sont nos Choristes, avait expliqué le musée, avant que l'œuvre ne soit formellement identifiée. Nous terminons l'expo Degas ce week-end à Orsay, c'est le centenaire de sa mort. Et en 2019, on aura une magnifique expo Degas à l'Opéra et ce tableau nous aurait manqué affreusement. Donc s'il était confirmé que c'est bien celui-ci, on en serait ravis."