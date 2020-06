Théâtre : rencontre avec Simon Abkarian, dont la pièce est nommée dans cinq catégories aux Molières

La Cartoucherie, dans le XIIe arrondissement, offre un îlot de verdure aux portes de Paris. Lieu de répétition et de création, le site comprends trois théâtres, dont celui nommé La Tempête. C’est là, qu’une équipe de France Télévisions est allée rencontrer Simon Abkarian. “J’ai là que j’ai commencé, rappelle l’acteur. J’ai commencé en 1985. Je ne savais pas que le théâtre pouvait être aussi festif.”

“Célébrer notre travail”

Pour lui, c’est sûr, “la nourriture du théâtre est autant nécessaire à la constitution humaine, à sa bonne santé, que la nourriture terrestre”. Sa dernière création, Electre des bas-fonds, est nommée cinq fois aux Molières. Comme chaque année, la cérémonie sera diffusée à la télévision. Mais Covid-19 oblige, elle sera enregistrée sans public. “Peu importe comment on le fait, si on est huit ou 12 dans la salle ou si on est 700 ou 800. L’important, c’est de célébrer notre travail, notre métier”, ajoute Simon Abkarian.

