Tendance : le succès du livre audio

Vincent ne quitte presque jamais son casque pendant la pause déjeuner. Il écoute un épisode de Harry Potter. Écouter une histoire plutôt que de la lire, la pratique est vieille comme le monde. Loin des enregistrements radios des années 1960, tout est aujourd'hui fait en studio : en numérique, et les comédiens triés sur le volet. Dans les librairies, le rayon des livres audio trouve sa place, des classiques jusqu'aux romans les plus récents.

Un bel avenir ?

Avant, le livre audio était surtout réservé aux personnes âgées malvoyantes, mais de plus en plus de jeunes commencent à s'y intéresser. Une jeune start-up s'est créée pour vendre sur la toile des livres audio. Le prix de vente avoisine celui des romans papier, environ 20 euros. S'il ne représente que 5% du marché du livre en France, certains estiment qu'il est prometteur, grâce au numérique notamment. Le marché du livre audio s'est donc mis à la page et n'en est peut-être qu'à ses débuts en France.

