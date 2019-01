Russie : un homme vole un tableau dans un musée, en plein jour

C'est l'histoire d'un vol plein d'audace et de culot. En Russie, un homme a tranquillement décroché un tableau dans un musée, en plein jour, devant les visiteurs médusés et surtout sous les objectifs des caméras de surveillance. Dans la foulée, il a pris la sortie. Une scène incroyable. Mais quelques heures plus tard, la police russe retrouve un suspect, qui dit ne se souvenir de rien.

Une œuvre à 175 000 euros

Quant au tableau, il a été retrouvé sur un chantier, en parfait état, car il n'a pas été endommagé. L'œuvre est estimée à 175 000 euros, elle représente le mont Aï Petri, en Crimée (Ukraine), et a été peinte par Arkhip Kouïndji entre 1898 et 1908. Le tableau a retrouvé sa place à la galerie Tretiakov de Moscou (Russie). Fondée en 1856, elle comporte l'une des plus riches collections de Russie, notamment le Carré sur fond blanc de Kasimir Malevitch, précise France 24.