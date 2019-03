Près de neuf Français sur dix se déclarent lecteurs, un tiers lit plus de 20 livres par an

88% des français assurent qu'ils sont des lecteurs selon le baromètre annuel du Centre national du livre.

En 2019, les Français sont plus nombreux que l'an dernier à se déclarer comme étant lecteurs de livres. C'est ce que révèle le baromètre bisannuel Les Français et la lecture publié mercredi 13 mars par le Centre national du livre (CNL) à la veille de l'ouverture du salon du livre de Paris.

Les romans parmi les livres les plus lus

Près de neuf Français sur dix (88%) s'estiment lecteurs. C'est trois points de plus qu'il y a deux ans. Près d'un tiers (31%) se déclarent même être de grands lecteurs, avec plus de 20 livres par an.

74% des livres lus sont des romans, romans policiers, de science-fiction ou sentimentaux. Les livres pratiques, les bandes dessinées, dont les mangas, sont les deux autres grandes catégories de livres les plus lus. Selon l'enquête, les femmes sont plus lectrices de livres pratiques et de romans alors que les hommes sont plus focalisés sur les livres sur l’Histoire ou les livres scientifiques.

Le baromètre révèle également qu'un Français sur deux lit de manière quotidienne et principalement le soir avant de se coucher pour 44% des personnes interrogées. Les trois quarts des lecteurs (74%) déclarent lire principalement par plaisir, pour leurs loisirs.

Le livre numérique marque le pas

Autre enseignement de l'enquête, après une nette progression entre 2015 et 2017, le taux de lecteurs de livres numériques marque un palier en 2019. Un quart (24%) ont recours à l'outil numérique pour lire.

En 2019, les livres neufs ont toujours la préférence des lecteurs. 82% achètent plutôt du neuf, mais le livre d'occasion a de plus en plus le vent en poupe, surtout chez les grands lecteurs puisque cela représente 53% de leurs achats.

Les achats sur internet progressent toujours

Où achète-t-on ses livres ? Principalement dans les grandes surfaces culturelles, pour 76% des acheteurs, et les librairies généralistes, pour 68% d'entre eux. Le recours aux boutiques en ligne progresse. C'est le lieu d'achat de 48% des lecteurs. Les sites de ventes en ligne progressent de plus 10% par rapport au premier baromètre publié en 2015 par le CNL.

Les Français restent également très attachés à l'objet livre. Ils préfèrent lire des livres qui leur appartiennent plutôt que d'avoir recours à une bibliothèque. Mais une personne interrogée sur deux (49%) déclare emprunter des livres en bibliothèques ou médiathèques. Sept Français sur dix (69%) affirment n'avoir jamais, ou très rarement, emprunté un livre.

Plus généralement, selon l'enquête du CNL, les Français estiment, plus que jamais, que la lecture doit être une source de plaisir. Et s'ils avaient plus de temps, la lecture serait l'une des trois activités qu'ils privilégieraient, derrière les sorties entre amis et devant les sorties culturelles.

Le baromètre bisannuel 'Les Français et la lecture' publié par le Centre national du livre (CNL), a été réalisée par téléphone du 11 au 22 janvier, sur la base d'une étude réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes.