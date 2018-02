Plongée dans les coulisses de la Comédie française

La Comédie française, c'est le plus vieux théâtre de France, mais c'est surtout une troupe créée par Molière il y a presque 350 ans. Dans cette très vieille maison, il y a des fantômes de comédiens plein les couloirs, et des reliques. Depuis Molière, beaucoup de comédiens se sont succédés sur cette scène, comme Isabelle Adjani, Guillaume Gallienne ou Denis Podalydès. Ici, officiellement on ne parle pas de stars. Chacun touche un salaire fixe, et pour tourner au cinéma, Denis Podalydès doit demander une autorisation.

Marathon théâtral

Celui qui signe les congés de l'acteur, c'est Eric Ruf, le directeur de la Comédie française. Il dirige cette maison depuis 4 ans et la troupe des 58 comédiens, 58 egos. La compagnie joue dans trois salles différentes, dont le studio théâtre, juste au-dessous du Louvre. Et les séances s'enchaînent parfois. Certains assurent plus de deux heures sur scène, un marathon théâtral comme seule la Comédie française sait en offrir au public.

