Orelsan, Aya Nakamura, Bigflo & Oli... Découvrez les artistes nommés aux Victoires de la musique 2019

La liste des nominés aux Victoires de la musique, qui auront lieu le 8 février prochain, vient d'être dévoilée.

Les rappeurs Orelsan, Damso et Eddy de Pretto récoltent chacun trois nominations aux 34èmes Victoires de la Musique, qui se tiendront le 8 février prochain en direct de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine.

Orelsan pourrait ainsi réitérer le plébiscite de l'an dernier, avec trois Victoires remportées. Les chanteuses Angèle, Jeanne Added, Chris(tine and the Queens), Aya Nakamura et les rappeurs Bigflo & Oli empochent deux nominations chacun.

Le prix de l'artiste masculin de l'année sera disputé entre deux petits nouveaux et un vétéran : le duo de rappeurs toulousains Bigflo & Oli et la sensation Eddy de Pretto, face à la figure de la pop française Etienne Daho. Ce dernier s'était déjà vu remettre une Victoire d'honneur l'an dernier, pour l'ensemble de sa carrière.

Du côté des artistes féminines, cela se jouera entre Vanessa Paradis, qui peut déjà se targuer de sept victoires depuis le début de sa carrière, Jeanne Added, déjà nommée il y a deux ans dans la catégorie "Révélation de l'année", et Chris, anciennement Chris(tine and the Queens). La chanteuse nantaise, à l'esthétique androgyne, avait déjà raflé la récompense en 2015.

L'ensemble des nominations :

- Artiste masculin : Bigflo & Oli / Etienne Daho / Eddy de Pretto

- Artiste féminine : Jeanne Added / Chris(tine and the Queens) / Vanessa Paradis

- Révélation Scène : Thérapie Taxi / Clara Luciani / Tim Dup

- Album révélation : Angèle, "Brol" / Foé, "Îl" / Roni Alter, "Roni Alter"

- Album de Chanson : Chris(tine and the Queens), "Chris" / Alain Bashung, "En Amont" / Alain Chamfort, "Le Désordre des Choses"

- Album Rock : Feu ! Chatterton, "L’Oiseleur" / Miossec, "Les Rescapés" / Jeanne Added, "Radiate"

- Album de musiques urbaines : Eddy de Pretto, "Cure" / Bigflo & Oli, "La Vie de Rêve" / Aya Nakamura, "Nakamura"

- Album rap : Moha La Squale, "Bendero" / Damso, "Lithopédion" / Georgio, “XXV5”

- Album de musiques du monde : Fatoumata Diawara, "Fenfo" / Camélia Jordana, "LOST" / Delgres, "Delgres"

- Album de musiques électroniques : The Blaze, "Dancehall", Her, "Her", Synapson, "Super 8"

- Chanson originale (vote du public jusqu’au 7 février) : Boulevard des Airs, "Je me dis que toi aussi" / Louane et Julien Doré, "Midi sur Novembre" / Aya Nakamura, "Djaja" / Orelsan et Damso, "Rêves Bizarres"

- Concert : Eddy de Pretto / Orelsan / Shaka Ponk

- Création Audiovisuelle : Jain, “Alright” / Orelsan et Damso, "Rêves Bizarres" / Angèle, "Tout Oublier"