Nouvel An 2022 : le passage à la nouvelle année célébré aux quatre coins du monde

De New York à Rio de Janeiro, l’entrée dans la nouvelle année a été célébrée malgré le contexte sanitaire. Petit tour d’horizon des festivités du vendredi 31 décembre.

Le Covid-19 n’a pas empêché le ciel de s’embraser, vendredi 31 décembre, pour célébrer le passage à la nouvelle année. Chaque ville a fêté ce cap à sa manière. À Dubaï (Émirats Arabes Unis), la démesure régnait : sur la plus grande tour jamais construite, cette inscription en lettres de lumière : 2022. À New York (États-Unis), restrictions sanitaires obliges, Times Square n’a accueilli cette fois-ci que 15 000 fêtards. "J’adore New York, j’ai toujours voulu voir ça", sourit une participante.

"Plus que jamais, faire la fête"

À Bangkok (Thaïlande), le réveillon portait un message écologique, avec ses 30 000 feux d’artifice réalisés à base de riz gluant. Un moyen d’alerter sur la crise écologique qui frappe la planète. En Grèce, à Athènes, c’est depuis l’Acropole que le feu d’artifice a été tiré, tandis que la fête prenait place à la Puerta del Sol à Madrid (Espagne). "Plus que jamais il faut faire la fête, être heureux, être en vie", raconte une passante.