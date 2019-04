Musique : l'album oublié de Marvin Gaye

Marvin Gaye était un légendaire crooner. Il voulait être le Sinatra noir. L'amour, il le chantait avec aisance et subtilité. En duo ou en solo. Au milieu de ces ballades sentimentales, il veut imposer son What's going on ?, né à la fois de la répression violente des manifestations pour les droits civiques en 1967 à Berkeley (Californie) et du contexte de la guerre du Vietnam. Un bras de fer s'engage alors avec sa maison de disque.

"Le patron de la maison de disque n'est pas très enthousiaste de voir son artiste, qui est spécialisé dans les chansons d'amour, sortir une chanson qui est quand même très politique donc il essaye de bloquer la sortie", explique Frédéric Adrian, auteur de la biographie de Marvin Gaye. La chanson sort et le triomphe est total. Le précurseur de la chanson engagée veut désormais récidiver.



Il laisse tomber les chansons engagées

Il remet le couvert avec son titre You're the man et souhaite sortir un album composé de chansons engagées. Il dénonce notamment la faible valeur monétaire du dollar et souhaite une croissance des emplois. Le succès n'est pas au rendez-vous. Tout en restant engagé, il décide de ne plus écrire de chanson politique. Il renoue avec le succès grâce à Sexual Healing en 1982 avant de mourir deux ans plus tard sous les balles de son père.

Le JT

Les autres sujets du JT