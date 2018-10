Mort de Charles Aznavour : "Ça me fait une peine énorme, j'ai le cœur serré" confie Enrico Macias

Le chanteur Enrico Macias a réagi après la mort de Charles Aznavour dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 94 ans. "Pour moi, il est immortel."

"Ça me fait une peine énorme, j'ai le cœur serré, j'ai envie de pleurer, je ne sais plus quoi faire", a déclaré lundi 1er octobre sur franceinfo Enrico Macias, après la mort de Charles Aznavour dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 94 ans. "Pour moi, il est immortel."

"Il nous avait tellement habitués à être présent. Il a continué à chanter à son âge, je l'ai vu dernièrement au Palais des sports". Lors de ce dernier spectacle "je l'avais trouvé fantastique. J'ai trouvé qu'il était encore mieux qu'avant. Je lui ai dit, c'est fabuleux", a témoigné Enrico Macias.

Enrico Macias et Charles Aznavour se connaissaient bien. "Il était vraiment mon maître. J'étais un fan. D'ailleurs à chaque fois que je le voyais je lui disais que je n'étais pas un chanteur mais son fan." Des compliments qui faisaient plaisir à Charles Aznavour. "Il m'adorait. Il n'était pas expansif mais je sentais l'affection dans ses yeux et ses gestes. Quand j'ai eu des problèmes, il a tenu à me consoler, à me donner des conseils. J'ai gardé tout ça dans mon cœur, dans ma mémoire."

Charles Aznavour devait donner plusieurs concerts prochainement. "Je n'arrive pas à croire qu'il n'est plus parmi nous, qu'il va nous quitter, tellement il a été présent", a expliqué Enrico Macias.