Mode : Karl Lagerfeld est mort

Sa dernière sortie publique a eu lieu en octobre 2018, lors de la Fashion Week. Une plage en plein Paris, un décor spectaculaire… rien n’était trop beau pour celui qui a fait de la maison Chanel un fleuron de la mode française. La coquetterie de cet homme élégant : ne jamais avouer son âge. Il serait né entre 1933 et 1938, à Hambourg (Allemagne). Karl Lagerfeld découvre la mode à 15 ans avec sa mère, lors d’un défilé Dior. En 1954, il remporte un concours, ex aequo avec Yves Saint-Laurent. C’est le début d’une rivalité qui durera toute leur vie.

Un éternel insatisfait

Dans les années 1960, les grandes marques se l’arrachent. L’Allemand est sur tous les fronts. Son plus grand challenge a lieu en 1983. Il est appelé par la maison de couture Chanel afin de lui donner un second souffle. Sa force : faire de chaque défilé un spectacle grandiose. Éternel insatisfait, mais visionnaire, il révèle de grands top models et devient une légende.

