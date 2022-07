Manga : Kazuki Takahashi, le créateur de "Yu-Gi-Oh !", est mort à l'âge de 60 ans

Le mangaka Kazuki Takahashi, mondialement connu pour son manga Yu-Gi-Oh!, est mort, ont annoncé les médias japonais ainsi que son éditeur en France, Kana. Âgé de 60 ans, il a été retrouvé mort ce mercredi 6 juillet au large de la ville de Nago, dans la préfecture d'Okinawa. Selon la chaîne NHK, il aurait eu un accident de plongée sous-marine.

Série culte

Kazuki Takahashi avait commencé sa carrière de mangaka en 1991. Pour créer son manga Yu-Gi-Oh! - qui signifie "roi du jeu" - , publié entre 1996 et 2004, où des individus s'affrontent lors de duels de cartes représentant des monstres, il s'était inspiré de Donjons et Dragons et de Magic. Son manga, qui s'est écoulé à plus de 40 millions d'exemplaires à travers le monde, a été publié en France, via 38 tomes, aux éditions Kana au début des années 2000. Un spin-off, Yu-Gi-Oh! R, dessiné par Akira Itō, a été publié entre 2004 à 2008.

Nous apprenons ce matin avec tristesse le décès de Kazuki Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh!, nos pensées vont à sa famille et à ses proches pic.twitter.com/bxXt7AHeMM — Editions Kana (@EditionsKana) July 7, 2022

Le manga a été adapté en dessin animé et en cartes à jouer qui ont rencontré un très grand succès. Kazuki Takahashi avait aussi créé différents animés dérivés dont Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5D's, Yu-Gi-Oh! Zexal.