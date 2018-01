Le discours poignant d’Oprah Winfrey aux Golden Globes

La présentatrice et femmes d’affaires américaine Oprah Winfrey s’est vue décerner le prix Cecil B. DeMille pour l’ensemble de sa carrière, dimanche 7 janvier, lors de la cérémonie des Golden Globes 2018.

« Ce sont les femmes dont nous ne connaîtrons jamais les noms. »

Dans son discours, l’actrice a souhaité exprimer sa "gratitude à toutes les femmes qui ont enduré des années de sévices et d’agressions parce que, comme ma mère, elles avaient des enfants à nourrir, des factures à payer et des rêves à poursuivre."

Elle en a également profité pour rendre hommage aux femmes victimes d’agressions ou d’harcèlement sexuels. À toutes les femmes : "Ce sont les femmes dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Ce sont des employées de maison et des travailleuses agricoles. Elles travaillent dans des usines, dans des restaurants, en milieu universitaire… Elles font partie du monde de la technologie, de la politique et des affaires. Ce sont nos athlètes aux Jeux olympiques et ce sont nos militaires dans l’armée."

L’arrivée d'une « aube nouvelle »

Puis la présentatrice américaine a annoncé l'arrivée d'une "aube nouvelle" après la campagne "Me too" qui a suivi le scandale Weinstein et a incité les femmes victimes de violences sexuelles à témoigner publiquement : "Je veux que toutes les jeunes filles qui regardent maintenant sachent qu'une aube nouvelle se profile à l'horizon. Et lorsque celle-ci sera finalement arrivée, ce sera parce que de nombreuses femmes magnifiques, et elles sont nombreuses dans cette salle ce soir, et quelques hommes plutôt phénoménaux, se battent durement pour s'assurer qu'elles deviendront les leaders qui nous conduiront vers une époque où plus personne n'aura jamais à dire "MeToo"."