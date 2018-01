La France envisage de prêter la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni

L'œuvre pourrait traverser la Manche en raison des travaux prévus au musée de Bayeux. Le prêt ne se ferait "pas avant 2020", précise l'Elysée. Un morceau de la tapisserie de Bayeux, prise en photo le 30 septembre 2016. (PHOTO JOSSE / AFP)

Un joyau français pourrait être prêté à la couronne britannique. Emmanuel Macron et Theresa May vont annoncer jeudi lors d'un sommet franco-britannique un programme d'échanges d'œuvres dont "un possible prêt de la tapisserie de Bayeux" mais "pas avant 2020", a annoncé l'Elysée, mercredi 17 janvier.

L'œuvre est actuellement conservé au musée de Bayeux (Calvados), mais ce dernier doit fermer pour des travaux de restauration pendant quelques mois, ce qui permet d'envisager ce prêt. Mais "ce ne sera pas avant 2020 car c'est un objet patrimonial extrêmement fragile qui fera l'objet de travaux de restauration très importants avant quelque transport que ce soit", précise l'entourage du président de la République.

Une œuvre de 70 mètres de long

Œuvre de 70 mètres de long sur 50 centimètres de haut, la tapisserie de Bayeux est tout à la fois une œuvre d'art et un document historique, symbole des liens entre l'Angleterre et le continent. Elle décrit le voyage d'Harold en Normandie et son retour en Angleterre et son couronnement après la mort du roi Edouard le Confesseur au XIe siècle (1066). Elle montre aussi la préparation de l'expédition organisée par Guillaume le Conquérant, la traversée de la Manche et la bataille d'Hastings (1066).

Il s'agit d'une broderie réalisée sur une toile de lin mesurant 68,38 m, qui est constituée de neuf panneaux d'une largeur de 50 cm et de longueurs inégales (de 13,90 m à 2,43 m), selon les informations du musée de Bayeux. Elle a été confectionnée avec des fils de laine de dix couleurs différentes. La tapisserie de Bayeux est inscrite au registre Mémoire du Monde par l'UNESCO.