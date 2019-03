L'artiste JR réalise un trompe-l'œil géant autour de la pyramide du Louvre pour les 30 ans du monument

Le collage, qui donnera l'illusion que la pyramide sort de terre, sera visible de vendredi à dimanche.

Le musée du Louvre célèbre vendredi 29 mars les 30 ans de sa pyramide. Inagurée le 29 mars 1989 par François Mitterrand, elle est aujourd’hui un symbole du musée. C’est l’artiste JR qui donne le coup d’envoi des évènements organisés pour cet anniversaire. Il a réalisé avec l'aide de 400 bénévoles une installation dans la cour Napoléon, un trompe-l’œil géant autour de la pyramide. Tout doit être prêt pour la fin d'après-midi.

Le reportage d'Anne Chépeau --'-- --'--

Depuis plusieurs jours, des bénévoles revêtus de combinaisons bleues collent les longues bandes de papier imprimé. "On travaille par équipes de quatre", raconte l'une d'entre elles. JR passe de table en table. L'artiste donne quelques conseils pour que le vent ne déchire pas le papier. Il donne aussi un coup de mains aux colleurs. Ambiance détendue mais travail intense. "Quand on est en activité, on n'arrête pas", témoigne une bénévole. "Je pense qu'on aura mal aux bras demain !" renchérit sa collègue.

Des bénévoles qui viennent de loin

Parmi les bénévoles, certains viennent de très loin. C'est le cas de Marie-Jo. "J'habite à Beyrouth et je suis venue spécialement pour ça, assure-t-elle. Je me suis inscrite. JR est un artiste que j'adore, et dès que j'ai su qu'il préparait son nouveau 'big thing', je me suis dit qu'il fallait que je fasse partie de l'équipe."

JR a ses fans, mais ce qui attire les bénévoles, c’est aussi l’idée de faire œuvre commune. Une idée à laquelle l’artiste est très attaché. "Il y a quelque chose qui est intrinsèque dans mon travail, c'est le côté collaboratif, explique JR. Bien sûr, l'image, c'est ce qui va rester. Mais cette fois-ci, j'ai voulu montrer à la face de Paris que c'est comme ça qu'on crée cette image, partout dans le monde partout où l'on va. Les gens qui viennent là, à la fin de la journée ils n'auront pas vu l'image mais ils se rappelleront des gens qu'ils ont rencontrés."

Des écrans géants pour voir l'œuvre

Mais au fait, à quoi va ressembler la nouvelle création de JR ? Il y a trois ans, il avait fait disparaître la pyramide. Cette fois, il va la faire sortir de terre, réalisant pour l’occasion son plus grand collage. "Comme la dernière fois, c'est une anamorphose, détaille JR. C'est une image qu'on ne voit que d'un seul point. Ce point est dans le musée, au troisième étage. C'est pour ça qu'on le retransmet sur des écrans, pour que tout le monde y accès, puisque c'est une salle des réserves."

Deux écrans géants ont été installés à l’entrée et au fond de la cour Napoléon. On y voit l’avancée du travail et petit à petit le projet se dessine. Di Di Ming Pei, le fils de l’architecte de la pyramide qui a travaillé avec son père, apprécie. "J'aime bien ce qu'il fait, c'est génial, s'enthousiasme-t-il. Cela me rappelle quand on a fait des fouilles, c'est un peu ça son idée."

La réalisation de JR est à découvrir jusqu’à dimanche soir seulement.