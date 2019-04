Italie : une œuvre de Léonard de Vinci retrouvée, 500 ans après sa disparition

La fresque perdue de Léonard de Vinci vient d'être retrouvée à Florence, en Italie. La Bataille d'Anghiari avait disparu à la mort du célèbre peintre. Maurizio Seracini a consacré quarante ans de sa vie à retrouver cette oeuvre, il sait désormais où elle se trouve. "On ne voit rien parce que la fresque a été recouverte et il a fallu beaucoup d'années, de technologies et de science, pour démontrer (...) que très probablement, la fresque se trouve derrière cette autre peinture", détaille le professeur en indiquant une toile immense de Giorgio Vasari exposée au Palazzo Vecchio.

"Qui cherche trouve"

L'enquête de Maurizio Seracini a rebondi lorsqu'il a compris qu'un indice codé se trouvait dans la peinture de Giorgio Vasari : "Qui cherche trouve", peut-on lire sur l'oeuvre. Une fois passée au scanner et au rayon infrarouge, la fresque a révélé que quelque chose se trouvait derrière le tableau. Pour découvrir la peinture de Léonard de Vinci, il faudrait détruire le Vasari et démonter un mur du Palazzo Vecchio. Un chef-d'ouvre caché, que personne ne peut voir pour le moment.

