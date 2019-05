Il est peintre et auteur de BD : le montagnard Jean-Marc Rochette, un artiste au sommet

Il est jusqu'au 22 septembre au coeur d'une exposition intitulée Jean-Marc Rochette, artiste au sommet, proposée au Musée de l'Ancien-Evêché, à Grenoble. Il publie en même temps Le loup, BD inspirée par un faits-divers réel survenu dans les Alpes.

Impossible de dissocier Jean-Marc Rochette de la montagne. Enfant, il s'échappait (en rappel) de son internat grenoblois pour grimper des parois. Plus tard, il ne pensait qu'alpinisme et sa passion a bien failli lui coûter la vie. Il a dix-huit ans quand, après avoir manqué dévisser à 3500 mètres d'altitude, il prend conscience que sa vie, finalement, n'est pas là. En tout cas pas au bout d'une corde, en équilibre entre la vie et la mort qui attend. Au cas où.

J'ai cru que ma dernière heure était arrivée, et c'est en tombant que je me suis dit : c'est dommage, tu vas mourir, tu aurais dû être peintre, tu aurais dû être dessinateur. Et je me suis dit alors : je ne serai jamais guide, faut que je fasse autre chose.Jean-Marc Rochette

La montagne est en lui

Pourtant Jean-Marc Rochette n'a jamais quitté la montagne. Il est en elle comme elle est en lui. Il y vit désormais et il en vit, en la peignant, en en faisant le décor de ses bandes dessinées, Transperceneige d'abord, connue notamment pour avoir été adaptée au cinéma en Corée, Ailefroide et aujourd'hui Le loup (Casterman). Une histoire vécue, celle d'un berger dont le troupeau s'est trouvé ravagé par un loup, drame terrible et ignoré.

Ce personnage de roman se trouve au coeur d'une exposition-hommage que lui rend à Grenoble, la capitale des Alpes, le musée de l'Ancien-Evêché. Le titre est à double entrée et lui convient parfaitement : Jean-Marc Rochette, artiste au sommet!

ROCHETTE AIME LES PAYSAGES GELES (JEAN-MARC ROCHETTE, CASTERMAN / JEAN-MARC ROCHETTE, CASTERMAN)