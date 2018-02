Feuilleton : Rio au rythme du carnaval (1/5)

Loin des plages, sur les hauteurs de Rio, entre la favela de Mangueira et le carnaval, c'est l'histoire d'amour. Tout commence dans un grand hangar. Pour quelques heures de défilé, les habitants de Mangueira travaillent presque jour et nuit pendant près de deux mois. Harley est en charge de l'achat des fournitures pour les décors. Il lui faut jongler entre le budget de l'année et la créativité du directeur artistique de l'école.

Cinquante ans de bénévolat

De la créativité, cette couturière en a à revendre. Dans sa maison transformée en atelier, elle a 200 costumes d'Arlequin à monter de toutes pièces. "Du travail il va y en avoir beaucoup, mais je ne me reposerai pas. Je suis Mangueira jusqu'à la mort, donc jusqu'à l'heure du défilé je vais ajuster mes déguisements", explique-t-elle. Cela fait 50 ans qu'à chaque carnaval elle travaille bénévolement pour la Mangueira. Pour la couturière, chaque détail compte, car si le carnaval est aussi une fête il est avant tout un concours.

