Etats-Unis : les têtes de liste

Retrouver son visage en noir et blanc sur la façade d'un immeuble de sa propre ville... Une expérience insolite pour les habitants de Dallas, au Texas... rendue possible grâce au projet "inside out" de l'artiste français JR... Une initiative saluée par Taylor Hill, institutrice :



"C'est positif, c'est sympa, on est pris en photo. C'est sympa et ça rend l'inscription sur les listes amusante. Beaucoup de gens ne savent pas comment on s'inscrit."



Il s'agit ici des listes... électorales. Car ce projet artistique porte en fait un engagement civique: inciter les jeunes et les minorités à aller voter aux prochaines élections parlementaires et locales du 6 novembre.

Jovanny De La Cruz, barman de 25 ans, vient de s'inscrire sur les listes électorales :

"J'ai l'air heureux, je viens de m'inscrire pour voter pour la première fois. C'est fait et ça me rend heureux. Texans, allez vous inscrire ! On doit faire en sorte que le Texas devienne démocrate"



20 étapes sont prévues aux Etats-Unis...En 7 ans le camion photo de JR a immortalisé plus de 300 000 personnes à travers le monde.